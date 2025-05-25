Франція

Португалець вже чекає на фінал ЛЧ.

Лівий латераль ПСЖ Нуну Мендеш прокоментував перемогу над Реймсом (3:0) в фіналі Кубка Франції. Цитує португальця RMC Sport.

"Це ще один трофей для ПСЖ. Ми знали, що буде важко, але ми добре впоралися з матчем. Реймс непроста команда, але ми продемонстрували видатну форму, особливо в першому таймі.

Наразі команда почувається добре, розслаблено. Нам потрібно відпочити. На нас чекає трохи довгий тиждень, але цим моментом треба насолоджуватися. Наразі нам потрібно відсвяткувати перемогу в Кубку Франції, а потім вже будемо думати про фінал Ліги чемпіонів", — заявив Мендеш.

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером запланований на 31 травня, в Мюнхені.

Раніше Луїс Енріке висловився про перемогу в Кубку Франції.