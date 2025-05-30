Франція

Фіналіст Кубка Франції вибув до нижчого дивізіону.

Мец здолав Реймс у матчі-відповіді за право зіграти в наступному сезоні Ліги 1. Гра відбулася на стадіоні Огюст Делон у Реймсі. Головним арбітром зустрічі був Ерік Ваттелльє. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь гостей.

ПСЖ — володар Кубка Франції

У складі господарів гол забив Анж Мартьяль Тіа на 57-й хвилині. Матьє Юдоль зрівняв рахунок на 78-й хвилині. Гра перейшла в додатковий час, де Альфа Туре вивів Мец вперед на 110-й хвилині, а Готьє Ен закріпив перемогу на 114-й.

Перший матч між цими командами завершився нічиєю 1:1.

За підсумками регулярного сезону Реймс посів 16-е місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 33 очки. Мец фінішував третім у Лізі 2, здобувши 65 очок. У плей-оф за підвищення команда також перемогла Дюнкерк із рахунком 1:0.