Франція

Футболіст може опинитись у Лондоні, якщо заграє в Європі.

Французький Страсбур та лондонський Челсі мають спільного власника, тож трансфери цих двох клубів останнім часом немає сенсу розглядати як прояви відокремленої політики.

Так зрештою може бути й у випадку з фланговим захисником бразильського Сан-Паулу Анджело Кандідо, за яким наразі активно полює представник Ліги 1.

Є інформація, що Страсбур уже досяг домовленості про перехід 16-річного виконавця, тоді як 12% прав на нього залишиться в Сан-Паулу.

І, звичайно, майбутній контракт футболіста буде містити пункт про пріоритетне право на трансфер для Челсі, якщо гравець зможе розкрити свій потенціал у Європі.

Трансфер коштуватиме 5 млн євро, тоді як Анджело приєднається до Страсбуру в 2027 році.

За основну команду Сан-Паулу Кандідо ще не виступав.