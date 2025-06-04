Франція

Після розірвання контракту з Ювентусом француз все ще шукає нову команду.

Центральний півзахисник Поль Погба, який залишається без клубу після розірвання контракту з туринським Ювентусом у грудні 2024 року, був запропонований Монако. Про це повідомляє FootMercato.

32-річний француз, який відбув скорочену дискваліфікацію за вживання заборонених речовин, уже міг повернутись на поле ще у березні 2025 року. Проте він вирішив зачекати на оптимальний варіант продовження кар’єри.

За інформацією джерела, Монако розглядає можливість підписання чемпіона світу 2018 року, щоб підсилити центр поля перед новим сезоном.

Кар’єра Погба пережила серйозний спад після повернення до Ювентуса у 2022 році: серія травм, допінг-скандал і юридичні труднощі віддалили гравця від футболу. Попри це, у разі повернення до оптимальної форми, Поль міг би стати важливим гравцем для Монако.