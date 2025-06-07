Франція

Керманич хоче залишитись у Марселі.

Лондонський Тоттенгем напередодні оголосив про звільнення головного тренера Анже Постекоглу, який у цьому сезоні привів клуб до перемоги в Лізі Європи УЄФА — першого трофею "шпор" за чималу кількість років.

Після цього керівництво лондонців розпочало пошуки нового головного тренера та мали два напрацювання на цьому шляху.

Ідеться про керманича Брентфорда Томаса Франка та тренера французького Марселя Роберто Де Дзербі.

Як повідомляють ЗМІ, із останнім у Тоттенгема домовитись так і не вийшло — клуб надіслав пропозицію італійцю, але той відмовився з посиланням на обіцянку, яку дав президенту клубу Пабло Лонгорії, спортивному директору Медхі Бенатіа та власнику Френку Маккорту про те, що залишиться з "провансальцями" під час їхнього повернення до Ліги чемпіонів УЄФА в наступній кампанії.