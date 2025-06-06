Англія

Тренера відправили у відставку.

Тоттенгем офіційно оголосив про звільнення Анже Постекоглу з посади головного тренера. Клуб прийняв це рішення після ретельного аналізу результатів та внутрішнього перегляду стратегічного вектора розвитку.

Серед кандидатів на заміну Постекоглу — головний тренер Брентфорда Томас Франк і наставник Фулгема Марку Сілва.

Постекоглу очолив команду влітку 2023 року після успішної роботи в Селтіку та приніс команді перший трофей з 2008 року — Лігу Європи-2024/25. Це зробило австралійця лише третім тренером в історії клубу, який привів Тоттенгем до євротрофея — нарівні з легендами Біллом Ніколсоном та Кітом Беркіншоу.

У Тоттенгемі підкреслюють, що не можуть дозволити емоціям від єврокубкового тріумфу затьмарити загальну динаміку в АПЛ: за останні 66 матчів у лізі команда здобула лише 78 очок і завершила минулий сезон на найгіршому місці за всю історію участі в Прем’єр-лізі.

Клуб подякував Анже за його вклад і підкреслив, що він назавжди залишиться частиною історії Тоттенгема.