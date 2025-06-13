Франція

Французький клуб запропонував іменитому хавбеку дворічний контракт і продовжує обговорення деталей угоди.

Центральний півзахисник Поль Погба, який наразі перебуває в статусі вільного агента, може продовжити цього літа кар'єру у французькій Лізі 1 – саме у Монако.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб з князівства зробив 32-річному французькому хавбеку офіційну пропозицію контракту на два роки.

Переговори між сторонами тривають, і упродовж найближчих вихідних планується продовження обговорення деталей проєкту. У Монако налаштовані серйозно і бачать у Погба важливу частину свого майбутнього складу.

Нагадаємо, кар’єра Погба пережила серйозний спад після повернення до Ювентуса у 2022 році: серія травм, допінг-скандал і юридичні труднощі віддалили гравця від футболу. Попри це, у разі повернення до оптимальної форми, Поль міг би стати важливим гравцем для Монако.