Франція

Барселона та Монако фіналізують деталі угоди щодо трансферу іспанського вінгера.

Вінгер Ансу Фаті зовсім близький до зміни клубної прописки у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Барселона та Монако перебувають на фінальній стадії погодження трансферу 22-річного нападника. Очікується, що найближчим часом буде дано вже традиційне для Романо"here we go".

Фаті, який свого часу вважався майбутньою зіркою каталонського клубу, не зумів закріпитися в основі Барселони на тлі систематичних травм. Тепер він має отримати новий шанс для перезапуску кар’єри в Лізі 1.

Угода між клубами майже завершена, залишилися лише незначні формальності. Більше деталей щодо умов трансферу поки що не розголошуються.