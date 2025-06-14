Франція

Скромний Усман.

Лідер французького ПСЖ Усман Дембеле висловився про Золотий м'яч. Цитує 28-річного футболіста видання L’Equipe.

"Коли ти футболіст, то виграти Золотий м'яч, — це Святий Грааль для кожного. Це те, про що мрієш із самого дитинства. Пам'ятаю, коли дивився за тим, як гравці отримують цей приз — і це неймовірно.

Сподіваюся, що хоча б потраплю в число тридцяти номінантів. У мене були важкі сезони з травмами і поганою грою. У цьому сезоні, думаю, я виступив добре, тож подивимося, що вийде. Було б неймовірно, якби моє ім'я було в списку. І бути одним із фаворитів — це вже велика перемога, хоч я і сподіваюся одного разу виграти приз.

Я завжди грав в один і той самий футбол. Із самого дитинства я хотів приносити задоволення людям, які приходять на стадіон. Мені подобається дриблінг, але я також той, хто допомагає команді, хто хоче забивати.

Потім вже кожен думає, що хоче, і голосує, як хоче. Якщо вам подобається Усман Дембеле — це нормально. Якщо ні — життя триває. Подивимося", — сказав Дембеле.

У сезоні-2024/25 Усман Дембеле відіграв за ПСЖ 49 матчів, забив 33 голи та віддав 15 результативних передач.