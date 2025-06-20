Франція

Непогана компенсація для француза.

Півзахисник Олімпік Марсель Адрієн Рабьо відсудив компенсацію у свого колишнього клубу ПСЖ в розмірі 1,3 млн. євро. Про це повідомляє французький портал GFNF.

За інформацією джерела, 30-річний француз у 2018 році був відсторонений від тренувань та матчів ПСЖ через конфлікт із керівництвом клубу. У 2019-му році футболіст подав до суду на парижан.

В свою чергу, Апеляційний суд Парижа ухвалив, що угоди Рабьо з ПСЖ мають вважатися безстроковими трудовими договорами, що автоматично спричинило компенсацію за неотриману зарплату, невикористані відпустки і порушення умов угод.

За словами юристів, Рабьо неправомірно обмежили як професійного футболіста, позбавивши можливості виступати в останні півроку контракту з ПСЖ.