Франція

Англійський нападник прощається з клубом після результативного року у Франції.

ФК Бордо офіційно підтвердив відхід зіркового нападника Ендрі Керролла, подякувавши 36-річному англійцю за його внесок у сезон-2024/25.

Один із найгучніших трансферів в історії Ліверпуля приєднався до Бордо влітку минулого року, полюючи за новим викликом в своїй кар'єрі — четвертий дивізіон Франції.

Упродовж чемпіонату Керролл провів 21 гру, в яких забив 11 м’ячів, що більш ніж удвічі перевищує показники Дарвіна Нуньєса в Ліверпулі за підсумками кампанії в АПЛ (5 голів у 30 матчах). Також, як зазначається в заяві, англієць був ключовою фігурою в роздягальні, демонструючи лідерські якості та професіоналізм.

Керролл прийняв рішення повернутися до Англії, щоб бути ближче до своїх дітей. У клубі з розумінням поставилися до цього кроку, висловивши повагу до особистих обставин футболіста.

У Бордо зазначили, що для англійського голеодора двері у клубі завжди відчинені.