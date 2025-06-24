Франція

Нассер Аль-Хелаїфі повідомив мюнхенський клуб, що французький талант залишається у планах паризького гранда.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі офіційно доніс до керівництва Баварії свою позицію щодо майбутнього вінгера Бредлі Баркола.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, французький клуб не має наміру розглядати продаж 22-річного вінгера цього літа.

Баркола, який трохи втратив позиції у ПСЖ останнім часом через підписання Хвічі та вражаючий прогрес Дезіре Дуе, все ж не виявляв бажання змінити клубну прописку.

Нагадаємо, раніше керівництво Баварії вважала Бредлі Баркола пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно, проте зараз вимушена шукати інші варіанти для підсилення позиції вінгера через відхід Лероя Сане.