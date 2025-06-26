Франція

Забивний форвард із Марокко може переїхати до Франції.

Французький Лілль цього літнього трансферного вікна вже встиг понести важку кадрові втрату — команду на тлі п’ятирічного періоду результативних виступів залишив канадський нападник Джонатан Девід.

Відповідно завдання "догів" найближчий час полягає в тому, щоб знайти для свого колишнього лідера атаки гідну заміну.

Чи стане нею марокканський форвард шотландського Рейнджерс Хамза Ігамане? Можливо.

Остання зустріч із представниками 22-річного виконавця для Лілля завершилась позитивно — футболіст погодився з проєктом можливого майбутнього контракту.

Тож тепер клуби мають почати перемовини поміж собою щодо компенсації.

Як повідомляють ЗМІ, Рейнджерс розраховує на 20-25 млн євро + бонуси за свого гравця з контрактом до 2029 року.

У минулому сезоні Ігамане за 46 матчів забив 16 голів та віддав три гольові передачі.