Франція

Уперше за 13 років форвард гратиме за клуб із батьківщини.

На певному етапі здавалось, що французький нападник Олів’є Жиру поїхав до американського Лос-Анджелеса взимку цього року догравати останні миттєвості своєї захоплюючої кар’єри.

Однак уже за пів року виступів у США 38-річний виконавець зрозумів, що йому досі є, що дати європейському футболу.

Саме тому Жиру цього літнього трансферного вікна домовився з американцями про дострокове завершення дії його контракту та повернувся назад до батьківщини.

Там його зустрів Лілль із річною угодою, про підписання якої офіційно було оголошено декілька годин тому.

За час у Лос-Анджелесі Жиру забив три голи та віддав один гольовий пас у 14 матчах.

Востаннє Олів’є грав у Франції ще в 2011 році, після чого його посеред сезону придбав із Монпельє за 12 млн євро лондонський Арсенал.