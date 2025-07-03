Франція

Француз повернувся на Батьківщину.

Новачок французького Лілля Олів'є Жиру висловився після підписання контракту з "догами". Його слова наводить ESPN.

"Стиль гри в МЛС не зовсім мені підходив. Повернення до Франції через 13 років — це можливість і неймовірний виклик.

Відчуваю, що я в хорошій фізичній формі, не турбуйтеся за це. Я готовий прийняти цей виклик. Я почуваюся добре для свого віку і хочу грати, поки моє тіло не скаже "стоп".

Мені потрібні виклики, щоб випробувати себе, це просувало мою кар'єру вперед. Цей виклик говорить сам за себе", — заявив Жиру.

Минулого сезону Олів'є Жиру відіграв за Лос-Анджелес 38 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.