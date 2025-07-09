Сторони вже ведуть переговори.
П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
09 липня 2025, 16:31
Нападник П'єр-Емерік Обамеянг може повернутися в чемпіонат Франції. У послугах футболіста зацікавлений Марсель. Сторони вже контактують між собою, інформує видання Footmercato.
Відзначається, що Обамеянг обговорює з Марселем перспективу повернення в клуб цього літа.
Зараз 36-річний нападник виступає за клуб Аль-Кадісія з Саудівської Аравії.
Раніше Обамеянг виступав за Челсі та Арсенал, Барселону, дортмундську Боруссію, Мілан і ряд інших європейських команд.
Раніше повідомлялося, що Пайшан може стати новою зіркою Ліги 1.