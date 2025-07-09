Франція

Сторони вже ведуть переговори.

Нападник П'єр-Емерік Обамеянг може повернутися в чемпіонат Франції. У послугах футболіста зацікавлений Марсель. Сторони вже контактують між собою, інформує видання Footmercato.

Відзначається, що Обамеянг обговорює з Марселем перспективу повернення в клуб цього літа.

Зараз 36-річний нападник виступає за клуб Аль-Кадісія з Саудівської Аравії.

Раніше Обамеянг виступав за Челсі та Арсенал, Барселону, дортмундську Боруссію, Мілан і ряд інших європейських команд.

Раніше повідомлялося, що Пайшан може стати новою зіркою Ліги 1.