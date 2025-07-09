Франція

Чудова новина для французького футболу і не тільки.

Ліон зберіг місце в Лізі 1 після рішення Національної дирекції контролю та управління футбольних клубів Франції (DNCG), яка задовольнила апеляцію клубу. Про це повідомив офіційний сайт "ткачів".

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"Сьогоднішнє рішення є першим кроком до відновлення довіри до Ліона. Тепер ми можемо зосередити нашу увагу на спортивних цілях, повністю готуючись до наступного сезону", — написано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Ліон буде понижений до Ліги 2 за порушення фінансової звітності. Пізніше клуб подав апеляцію на зазначене рішення. Команда посіла шосте місце в минулому сезоні Ліги 1.