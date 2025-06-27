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Скоріше за все, французький клуб розпочне наступний сезон у Лізі 2.

Ще 5 років тому Ліон грав в півфіналі Ліги чемпіонів, зовсім нещодавно завоював місце в єврокубках й мав усі підстави сподіватися на краще майбутнє. Та все це виявилось ілюзією — 24 червня 2025 року французький фінансовий регулятор DNCG ухвалив одне з найрезонансніших рішень в історії Ліги 1: понизити Ліон у класі. Це символ краху цілого підходу до управління клубом. Згадуємо, як розвивались події у цій сумній історії.

Листопад 2024. Перший сигнал тривоги

Ще восени 2024-го DNCG дала перший ляпас новому керівництву Ліона на чолі з Джоном Текстором. Після перевірки фінансового стану було накладено обмеження: заборона на трансфери, обмеження зарплат і навіть попереднє рішення про пониження в Лігу 2. Усе через стрімко зростаючий борг — понад 508 мільйонів євро.

На фоні цих новин Люсьєн Аррондель, відомий економіст із CNRS, заявив в інтерв’ю franceinfo:

"Для такого клубу, як Ліон, бути в Лізі 2 — це катастрофа. Це означає, що управління було не просто поганим — воно стало токсичним".

Хто такий Джон Текстор і що він робив із клубом

У 2022 році американський бізнесмен Джон Текстор придбав Ліон через свою групу Eagle Football. Під його контролем уже були Ботафого з Бразилії, частка в Крістал Пелас, ФК Флорида в США і клуб з Бельгії — Моленбек. Текстор обіцяв створити глобальну синергію, трансферну мережу, обмін молодими талантами. Але замість нової ери для Ліона настала доба хаосу.

Він почав продавати активи. Влітку 2023 року пішли гравці — Мало Гюсто, Бредлі Баркола, та Кастелло Лукеба. Потім у 2024 році Текстор продав частку в Крістал Пелас, виставив на продаж жіночу команду Ліона, навіть анонсував потенційне IPO (продаж акцій компанії) Eagle Football на Нью-Йоркській біржі. Але DNCG це не переконало: жодної конкретики, гарантій — лише обіцянки.

За лаштунками: на що насправді вказувала DNCG

DNCG — це комітет та охоронець фінансової стабільності французького футболу. І він давно мав питання до Ліона:

заборгованість перед URSSAF (установа соціальних відрахувань),

порушення платіжної дисципліни,

відсутність прозорого плану покриття дефіциту.

Більше того, у звітах ішлося про план соціального скорочення, який передбачав звільнення понад 90 працівників клубу. І це не включало гравців чи тренерів — це ті, хто забезпечує щоденну роботу клубу.

Тим не менше, Ліон вирішив зробити ставку на потрапляння в Лігу чемпіонів й провів дуже продуктивне трансферне вікно. Минулого літа французький клуб придбав гравців майже на 150 мільйонів євро та запросив Паулу Фонсеку.

Надія ще жила

За підсумками сезону Ліон посів шосте місце та завоював путівку до Ліги Європи. Також клуб домовився про відхід Александера Ляказетта — найбільш високооплачуваного гравця та згодом продав Райана Шеркі.

Проте це не сильно вплинуло на фінансові проблеми. DNCG чекала на серйозні гарантії — за оцінками медіа, потрібна була сума в 100–200 мільйонів євро. Її не надали. Eagle Football обіцяли, продавали, реструктурували — але перевірки показали: рівень ризику надто високий.

"Мої партнери з Eagle Football здійснили значні інвестиції в Ліон, щоб відновити нашу конкурентоспроможність. З грудня 2022 року, окрім вартості самої покупки клубу, ми вклали понад 293 мільйони євро. Звісно, частина цих інвестицій пішла на покриття значних операційних збитків, які ми успадкували, але ми також серйозно вклалися в команду, аби боротися за титули в Європі на все вищому рівні", — заявив Текстор. В цілому, зроблено багато й звичайно, винен минулий президент.

24 червня 2025. Вирок

Незважаючи на апеляції, зустрічі, спроби домовитися — DNCG винесла остаточне рішення:

"Olympique Lyonnais est relégué en Ligue 2."

Реакція була миттєвою. Французька спільнота розділилася. Одні називали це зрадою футбольної історії, інші — необхідним очищенням. Але всі визнавали: такого ніхто не чекав. Падіння Ліона стало сумним прецедентом — клуб із єврокубковими перспективами вилетів не через гру, а через папери.

Що далі?

Ліон має право подати апеляцію до CNOSF (Французький олімпійський комітет), про що вже й заявив:

"Протягом останніх кількох місяців ми тісно співпрацювали з DNCG, задовольняючи її запити інвестиціями в акціонерний капітал, що перевищують запрошені суми. Завдяки припливу капіталу від наших акціонерів та продажу акцій Крістал Пелас, наш грошовий потік значно покращився, і у нас більш ніж достатньо ресурсів для участі у сезоні-2025/26.

Враховуючи підтверджені кошти та спортивні успіхи, завдяки яким ми два роки поспіль беремо участь у єврокубках, ми щиро не розуміємо, як адміністративне рішення могло позбавити такий великий французький клуб можливості виступати у вищій лізі.

Ми подамо апеляцію, щоб продемонструвати нашу здатність надати кошти для участі Ліону у Лізі 1", — йдеться у заяві "левів".

Але шанси виглядають примарно. Клуб готується до життя в Лізі 2 — разом із гігантським боргом, спустошеним штабом і непевним майбутнім.

Для багатьох це нагадування: навіть у великому футболі перемоги не рятують, якщо в офісах панує фінансова сліпота.