Франція

Грузинський вінгер виступатиме за Мец на правах оренди після яскравого сезону в другому дивізіоні Іспанії.

Мец офіційно оголосив про підписання контракту з атакуючим крайнім півзахисником Георгієм Цітаішвілі, права на якого належать київському Динамо.

24-річний грузин перебрався до табору представника французької Ліги 1 на правах оренди, уклавши угоду до червня 2026 року.

"Я дуже щасливий бути тут. Мікаутадзе розповів мені багато хорошого про Мец, тож рішення було простим. Я приїхав сюди, щоб вигравати, а не розважатися", — заявив новачок клубу.

Зазначимо, що Цітаішвілі став другим гравцем із Грузії в історії клубу після свого товариша по збірній Сакартвело Жоржа Мікаутадзе.

У минулому сезоні Георгій Цітаішвілі виступав в оренді за іспанську Гранаду у Сегунді, де провів 36 матчів, забив 7 голів і віддав 4 асисти.