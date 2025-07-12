Франція

Француз не провів у лондонському клубі й шести місяців.

Центральний півзахисник Матіс Амугу залишив Челсі й приєднався до Страсбура, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Контракт із 19-річним французом розраховано до кінця червня 2030-го. Сума трансферу не повідомляється, а за даними журналіста Фабріціо Романо Челсі отримав право зворотного викупу гравця.

У лютому 2025-го лондонський клуб придбав Амугу в рідного для нього Сент-Етьєна за 15 млн євро. Матіс провів два матчі (22 хвилини) за "синіх" у всіх турнірах.

Нагадаємо, у 2023 році Страсбур підписав угоду з консорціумом BlueCo, якому належить Челсі.