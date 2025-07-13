Франція

Але клуб не хоче відпускати досвідченого гравця.

Французький Лілль цього літа вже встиг утратити таких виконавців, як Габріель Гудмундссон, нападники Андрей Ілич та Алан Віржиніус, а також Джонатана Девіда, Ейнджела Гомеса та Ремі Кабелла — при чому останні троє пішли в якості вільних агентів.

І коли з аналогічним проханням залишити клуб до керівництва за рік до завершення дії контракту звернувся опорний півзахисник та капітан Бенжамен Андре, "доги" були шоковані.

34-річний виконавець наполягає на трансфері до новачка Ліги 1 ФК Париж, який запропонував 3 млн євро за цей перехід, але Лілль навіть не намагався відповісти на цей запит.

Андре тим часом продовжує перемовини щодо припинення дії його контракту та не налаштований грати за нинішній клуб у новому сезоні.

У минулій кампанії на рахунку француза 45 матчів та чотири асисти.