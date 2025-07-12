Іспанія

Мадридці шукають підсилення захисту.

Мадридський Атлетіко виявляє інтерес до капітан роттердамського Феєнорда Давіда Ганцко. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, "матрацники" вирішили відмовитися від трансферу центрбека лондонського Тоттенгнема Крістіана Ромеро через велику вартість аргентинця та зосередитися на купівлі 27-річного словака.

Зазначається, що Атлетіко ще не робив пропозицію нідерландському клубу. В свою чергу, Феєнорд оцінює свого лідера у 35 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "народною командою" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Давід Ганцко відіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.