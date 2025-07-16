Франція

Шлях з Англії до Франції пролягав транзитом через Польщу.

Польський опорний півзахисник англійського походження Максиміліан Оєделе минулого року залишив розташування молодіжної команди Манчестер Юнайтед та перейшов до варшавської Легії за 6 млн євро.

Відтоді нині вже 20-річний виконавець устиг дебютувати за національну збірну "біло-червоних", а також зацікавити чималу кількість клубів на трансферному ринку.

Серед них був і донецький Шахтар, тому українським уболівальникам це футбольне ім’я точно може видатись знайомим.

Але від переїзду до України гравець відмовився, після чого цього літа по нього прийшов французький Страсбур.

Пропозиція клубу з Ліги 1 була тотожною до того, що заплатила Легія Юнайтед свого часу — 6 млн євро та контракт до 2030 року.

Але поляки погодились, і навіть утратили частину коштів, бо 2,5 млн євро за собою залишили "Червоні дияволи" через відповідний пункт у контракті футболіста.

Оєделе за сезон через травму гомілки провів 24 матчі та віддав один гольовий пас.