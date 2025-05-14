Сума трансферу може становити близько шести мільйонів євро.
Максиміліан Оєделе, Getty Images
14 травня 2025, 16:25
Півзахисник Легії Максиміліан Оєделе може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє meczyki.pl.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного поляка зацікавлений донецький Шахтар, який готовий активувати опцію викупу футболіста у розмірі шести мільйонів євро.
При цьому наголошується, що половина цієї суми піде до Манчестер Юнайтед — попереднього клубу футболіста, де він виступав за молодіжні команди.
Цього сезону Оеделе провів 21 матч, у яких відзначився однією гольовою передачею. Також на його рахунку два матчі у складі збірної Польщі.
Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував за Судакова 35+ млн євро.