Франція

Міка Бірет підписав оновлений договір про співпрацю з клубом Ліги 1.

Центральний нападник Міка Бірет оновив свою угоду з Монако, передає офіційний сайт клубу.

"Червоно-білі" придбали нині 22-річного данця в січні 2025-го. Тоді Штурм Грац отримав за нього 13 млн євро.

Талановитий гравець гучно заявив про себе, відзначившись 13-ма голами й трьома асистами в 19-ти матчах за Монако в усіх турнірах. Спочатку контракт клубу з Біретом було розраховано до кінця червня 2029 року, але тепер він втрачає чинність однією кампанією пізніше.

Раніше повідомлялося, що інший центрфорвард готовий остаточно залишити "червоно-білих".