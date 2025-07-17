Франція

За футболіста заплатили пристойні гроші, але він так і не заграв.

Улітку 2021 року французький Монако погодився заплатити нідерландському АЗ 17 млн євро за тоді ще дуже перспективного нападника Майрона Боаду.

На гравця тоді покладали великі сподівання, але йому вже виповнилось 24, і перспективи кар’єри залишаються невизначеними.

Останні півтора роки для Боаду минули в орендах у складі Твенте на батьківщині та німецькому Бохумі, де його загальна результативність перевершила показники у Франції впродовж двох із половиною років до цього, але все одна була далекою від досвіду гри в Нідерландах.

Дев’ять голів та один асист у 20 матчах (1062 хвилини) в Німеччині — із таким доробком Боаду повернувся до Монако та повідомив клуб про бажання піти цього літа остаточно.

Чинний контракт із гравцем завершується влітку наступного року.

Майрона на ринку оцінили в 6,6 млн євро.