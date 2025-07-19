Франція

"Монегаски" задоволені зимовим трансфером.

Нападник французького Монако Міка Бірет підписав новий контракт з "монегасками". Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

Зазначається, що нова трудова угода 22-річного данця розрахована до 30 червня 2030 року. Попередній контракт спливав влітку 2029 року.

Бірет приєднався до Монако взимку 2025-го, перейшовши з австрійського Штурму за 13 млн. євро. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Міка Бірет відіграв за Монако 19 матчів, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.