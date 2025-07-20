Франція

Американець повертається до Франції.

Перехід американського нападника Тімоті Веа з туринського Ювентуса в Олімпік Марсель перебуває на фінальній стадії. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мова йде про оренду з опцією викупу, яка стане обов'язковою у 2026 році при досягненні певних умов. Загальна сума трансферу 14 млн. євро. Контракт до 2030 року з зарплатнею 2,5 млн. євро на рік.

Веа приєднався до Ювентуса влітку 2023 року з Лілля за 13 мільйонів євро. Відтоді він провів 78 матчів у складі "б'янконері", забивши 7 голів і віддавши 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Марсель близький до придбання зірки Феєнорда.