Франція

Клуб Ліги 1 прагне посилення фланговим нападником з Ередивізі.

Марсель продовжує працювати над придбанням лівого вінгера Феєнорда Ігора Пайшана.

За даними порталу Foot Mercato, клуби намагатимуться завершити трансфер 25-річного бразильця до завершення наступного тижня. З урахуванням бонусів, учасник Ліги 1 може викласти за талановитого гравця 35 мільйонів євро.

Спочатку Марселю не вдалося задовольнити фінансові апетити Феєнорда. У той же час Олімпік уже досягнув домовленості з Пайшаном щодо розрахованого до кінця червня 2030 року контракту.

Клуб із Роттердама придбав Ігора в рідної для нього Куритиби за 4,5 млн євро в серпні 2022-го. На рахунку флангового нападника 39 голів і 29 асистів у 129-ти матчах за Феєнорд, з яким він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Марсель узгодив повернення Обамеянга.