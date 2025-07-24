Екскоманду Хабі Алонсо демонтували під нуль.
Лукас Градецькі, Getty Images
24 липня 2025, 12:10
Леверкузенський Баєр цього літа зазнав серйозних кадрових змін після відходу головного тренера Хабі Алонсо до мадридського Реала.
І черговим гравцем, який може незабаром залишити клуб, є фінський воротар Лукас Градецькі.
На 35-річного виконавця вийшли представники французького Монако й запропонували долучитись до чергової ітерації амбітного проєкту.
ЗМІ повідомляють, що поміж "монегасками" та гравцем уже досягнути згоди щодо майбутнього контракту, тож залишається лише домовитись із "фармацевтами".
Ті в свою чергу розуміють ситуацію довкола досвідченого футболіста з ще одним роком контракту, тож не надто торгуватимуться.
У минулому сезоні Градецькі провів 35 матчів, пропустив 48 голів та вісім разів відіграв "на нуль".