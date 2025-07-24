Франція

Після трьох сезонів в Англії Траоре повертається до Франції.

Бубакар Траоре офіційно повертається до Меца, клубу, з якого розпочиналося його європейське футбольне зростання. Півзахисник виступатиме за команду з Мозелю на правах оренди до червня 2026 року від англійського Вулвергемптона.

Історія малійського футболіста та Меца бере початок у 2019 році, коли він приєднався до французької команди з клубу Бамако. Сезон 2021/22 став для нього проривним — 27 матчів у чемпіонаті та виклик до національної збірної Малі. Стабільна гра Траоре відкрила йому двері до Прем'єр-ліги, де він провів три роки у складі "вовків", вдосконалюючи фізичну витривалість і тактичне розуміння гри.

Тепер 23-річний хавбек повертається до Франції, щоб знову допомогти Мецу у Лізі 1.



"Не можу дочекатися, щоб знову зіграти в Лізі 1, і сподіваюся, що у нас буде чудовий сезон!" — сказав Траоре після підписання контракту.