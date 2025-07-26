Франція

"Бики" активно поводять себе на трансферному ринку.

Марокканський нападник Закарія Абухляль за три сезони виступів у складі французької Тулузи вже встиг стати одним із провідних гравців команди.

Відповідно навіть за рік до завершення контракту 25-річного виконавця "фіолетові" не хочуть говорити з потенційними покупцями про суму трансферу менше ніж 10 млн євро.

Саме стільки за останньою інформацією погодився заплатити італійський Торіно й клуби наближаються до успішного завершення перемовин.

У 2022 році Тулуза заплатила нідерландському АЗ усього 2 млн євро за гравця.

У минулому сезоні в Абухляля 27 матчів, сім голів та чотири гольові передачі.