"Бики" активно поводять себе на трансферному ринку.
Закарія Абухляль, Getty Images
26 липня 2025, 13:38
Марокканський нападник Закарія Абухляль за три сезони виступів у складі французької Тулузи вже встиг стати одним із провідних гравців команди.
Відповідно навіть за рік до завершення контракту 25-річного виконавця "фіолетові" не хочуть говорити з потенційними покупцями про суму трансферу менше ніж 10 млн євро.
Саме стільки за останньою інформацією погодився заплатити італійський Торіно й клуби наближаються до успішного завершення перемовин.
У 2022 році Тулуза заплатила нідерландському АЗ усього 2 млн євро за гравця.
У минулому сезоні в Абухляля 27 матчів, сім голів та чотири гольові передачі.