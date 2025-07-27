Франція

Тепер слово за нинішнім клубом голкіпера.

Французький Лілль та його воротар Люка Шевальє провели на високому рівні минулий сезон і наступну кампанію супроводжуватимуть виступами в Лізі Європи УЄФА.

Однак 23-річний голкіпер "догів" у підсумку може зіграти й у головному турнірі Старого Світу, якщо клуб погодиться його до Парі Сен-Жермен.

Столичний колектив для цього робить усе необхідне — напередодні узгодив з агентами гравця умови можливого контракту, і наразі намагається дотиснути Лілль у перемовинах щодо продажу.

Пропозиція парижан складає 40 млн євро — вартість пошуку заміни для Джанлуїджі Доннарумми, перемовини щодо продовження контракту з яким так досі й не зрушили з мертвої точки.

Шевальє в минулому сезоні провів 48 матчів, пропустив 53 голи та 13 разів відіграв "на нуль".