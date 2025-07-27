Франція

Клуб активно готується до участі в єврокубках, а саме плей-оф кваліфікації Ліга конференцій.

Центральний нападник Хоакін Панічеллі залишив Депортіво Алавес заради Страсбура, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

За даними порталу transfermarkt, "синьо-білі" виклали за 22-річного аргентинця 16,5 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2030 року.

Для Страсбура це восьме за літо придбання, інші сім приведені нижче:

Склад Депортіво Алавес Панічеллі поповнив у січні 2023-го, на правах вільного агента залишивши рідний для нього Рівер Плейт. За клуб Ла Ліги Хоакін провів 12 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

У сезоні-2024/25 центрфорвард виступав за Мірандес (оренда), записавши на свій рахунок 21 гол і вісім асистів у 44-х поєдинках, ставши другим найкращим бомбардиром минулої кампанії другого дивізіону Іспанії.