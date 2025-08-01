Франція

Легендарний серб вкладає гроші у футбол.

Рекордсмен по перемогам на тенісних турнірах "Великого шолому" Новак Джокович та відомі автогонщики Формули-1 Феліпе Масса і Кевін Магнуссен стали інвесторами французького футбольного клубу Ле Ман. Про це заявив президент "криваво-золотих" Тьєррі Гомес.

"Як ви знаєте, я вступаю в десятий рік на посаді президента футбольного клубу Ле-Ман.

Коли 7 липня 2016 року я вперше представив вам свій проект, коли клуб грав у Національній лізі 3 і проводив матчі на стадіоні Ла-Пенсенардьєр, я відразу ж дав зрозуміти, що моєю головною метою буде не вихід у вищий дивізіон за будь-яку ціну, а реалізація комплексного проекту і визначення шляху, який дозволить клубу рости щороку. Я твердо переконаний, що результат — це просто наслідок нашої щоденної роботи.

Протягом дев'яти років ми працювали над структурою клубу, розвитком підготовки молодих гравців, розвитком жіночої секції та об'єднанням усіх зацікавлених сторін клубу, як внутрішніх, так і зовнішніх (гравців, тренерів, співробітників, менеджерів, волонтерів, партнерів, вболівальників).

На початку нового сезону ми раді повернутися в Лігу 2 і відсвяткувати наше 40-річчя.

Але ми маємо усвідомлювати, що економічна модель футболу змінилася з посиленням еліти та приходом нових інвесторів. Щоб існувати в цих нових умовах і сподіватися на подальше зростання, ми не маємо іншого вибору, окрім як адаптуватися, адже наша мета залишається незмінною: заповнити стадіон і РАЗОМ розділити чудові емоції, як під час нашого останнього матчу з Версалем.

Саме тому я радий сьогодні оголосити про прихід нашого нового фінансового партнера: OutField, лідера в галузі спортивних інвестицій у Латинській Америці, та Георгіоса Франгуліса, засновника та генерального директора OakBerry. Їхня особливість – бразильський інвестиційний фонд. Ви знаєте мою любов до гри… і хто, як не бразильська збірна, символізує у світі футболу красу цієї гри?

Особливість цього фонду полягає також у вкладі спортсменів високого рівня. Таким чином, Новак Джокович, Феліпе Масса та Кевін Магнуссен стануть частиною цієї пригоди", — заявив Гомес.