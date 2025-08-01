Франція

32-річний аргентинський захисник повернувся до французького клубу як вільний агент.

Ліон на офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з Ніколасом Тальяфіко.

Лівий захисник залишався без клубу після завершення попередньої угоди 30 червня, однак сторони домовилися про нову співпрацю.

Як повідомляє пресслужба "ткачів", аргентинець підписав із Ліоном контракт на два роки. Таким чином, Тальяфіко повертається до клубу, в який перейшов у 2022 році з Аякса за 4,2 мільйона євро.

У минулому сезоні 32-річний футболіст провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 5 голами та 3 результативними передачами.