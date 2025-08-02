Бразильський вінгер підсилить французький клуб — контракт розрахований на п’ять років.
Ігор Пайшао (посередині), Олімпік Марсель
02 серпня 2025, 00:20
Ігор Пайшао офіційно став гравцем Марселя. Французький клуб оголосив про трансфер 24-річного бразильського вінгера з Феєноорда на своєму офіційному сайті.
Деталі угоди не розкриваються, однак, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт із гравцем підписано на п’ять років.
Пайшао приєднався до Феєнорда в серпні 2022 року з Курітіби за 4,5 мільйона євро.
Минулого сезону бразилець продемонстрував високий рівень результативності, забивши 18 голів і зробивши 14 асистів у 47 матчах.