Франція

Паризький клуб запропонував російського голкіпера Галатасараю.

ПСЖ активно працює над пошуком нового клубу для свого російського воротаря Матвєя Сафонова. Як повідомляє французьке видання Paristeam.fr, парижани вже запропонували футболіста турецькому Галатасараю.

Стамбульський клуб розглядає варіант підписання Сафонова, однак поки що утримується від остаточного рішення. Головною трансферною ціллю Галатасарая залишається голкіпер Манчестер Сіті Едерсон. Якщо переговори з бразильцем зірвуться, турецька сторона готова повернутися до кандидатури Сафонова.

Причиною, з якої ПСЖ прагне розлучитися з російським гравцем, стали переговори з Борнмутом щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного. Ще взимку Забарний відмовився від переходу до французького клубу саме через присутність Сафонова в команді. Зараз ПСЖ намагається усунути цей бар’єр, аби пришвидшити угоду, яка може обійтися паризькому клубу в солідну суму.