Франція

Американський гравець поповнить склад марсельського Олімпіка.

Правий вінгер Ювентуса Тімоті Веа переходить до Марселя, передає журналіст Фабріціо Романо.

Французький клуб орендує 25-річного американця за 1 млн євро із зобов'язанням викупу за 14+3 млн, тоді як італійський також отримає частину коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

За клуб Серії А Веа виступає з літа 2023 року. Тоді Лілль отримав за Тімоті 11 млн. На рахунку американця сім голів і сім асистів у 78-ми матчах усіх турнірів за туринський Ювентус, з яким він виграв Кубок Італії-2023/24.

У 100 поєдинках чемпіонату й Кубка Франції (також представляв ПСЖ) гравець відзначився сімома результативними ударами й сімома гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що марсельський Олімпік посилився зіркою Феєнорда.