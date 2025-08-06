Франція

Генеральний менеджер Монако прокоментував повернення Погба, наголосивши на необхідності витримувати тиск та інтенсивність.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба повернувся до тренувань після майже дворічної перерви, спричиненої дискваліфікацією за допінг та численними травмами. 31-річний француз, який підписав дворічний контракт з Монако, наразі проходить індивідуальні заняття, а клуб готує його до повноцінного повернення до команди.

Генеральний менеджер Монако Тьяго Скуро позитивно оцінив перші кроки Погба: "Все йде в правильному напрямку. Він почав тренуватися на полі та робить прогрес. Час правильний, процес позитивний, поки що без жодних жовтих прапорців чи відступів".

Однак, Скуро підкреслив, що Погба має довести свою готовність до високих навантажень: "Інтенсивність, тиск і рівень дуже високі. Він повинен буде мати змогу щодня повторювати це тренувальне навантаження. Потім ми побачимо, як його тіло адаптується".

Головна мета Погба — повернутися до збірної Франції та взяти участь у Чемпіонаті світу 2026 року. Для цього йому необхідно довести свою фізичну та психологічну стійкість. Якщо все піде за планом, його повернення на поле може відбутися вже в жовтні, можливо, у дербі проти Ніцци. За його прогресом уважно стежить і головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.