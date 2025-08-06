Франція

Захисник має досвід виступів у чемпіонатах Португалії, Англії, Італії та в Лізі Європи.

Французький клуб Сент-Етьєн оголосив про підписання контракту з португальським захисником Жуаном Діогу Фонсекою Феррейрою. 24-річний футболіст перейшов з англійського Вотфорда і уклав угоду до 2029 року. Він став п'ятим літнім новачком команди.

Жуан Діогу Фонсека Феррейра — вихованець академії Бенфіки, де він дебютував у професійному футболі у 19 років. Протягом своєї кар'єри він виступав в оренді за Віторію Гімарайнш, Ріу Аве, а також встиг пограти за італійське Удінезе та португальську Брагу, де в минулому сезоні зіграв 32 матчі, включаючи 6 у стартовому складі Ліги Європи.

Коментуючи свій перехід, Феррейра зазначив, що дуже радий приєднатися до клубу та відчуває, що в клубу є все необхідне для досягнення цілей. Він також висловив захоплення вболівальниками та з нетерпінням чекає на можливість вийти на поле.

Головний тренер Сент-Етьєна Ейрік Горнеланд високо оцінив якості нового гравця: "Жуан — висококласний професіонал, який завжди грав на найвищому рівні. Він гравець, який демонструє багато фізичної активності в матчах. Він швидкий, потужний і добре захищається. Він добре вносить свій внесок в атаку та має сильну особистість. Ми дуже раді вітати його в команді".