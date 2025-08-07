Франція

Кар'єра американського універсала продовжиться в марсельському Олімпіку.

Марсельський Олімпік посилився правим вінгером Ювентуса Тімоті Веа, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Журналіст Фабріціо Романо раніше писав, що французи викладуть 1 млн євро за сезонну оренду 25-річного американця, тоді як у 14+3 млн їм обійдеться обов'язковий викуп. Італійцям також має дістатися частина коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт Веа з марсельським Олімпіком розраховано до кінця червня 2030 року. Новий для себе клуб універсальний виконавець представлятиме у футболці з 22-м номером.

𝐂𝐚𝐩(𝐞) 𝐬𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ! 🥾💈



𝐓𝐢𝐦𝐨𝐭𝐡𝐲 𝐖𝐞𝐚𝐡 🇺🇸 fait le pas et rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de la Juventus Turin ! 🔥🔵⚪️ pic.twitter.com/7PdKhBOzZV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2025

За Ювентус Тімоті виступав із літа 2023 року. Тоді Лілль отримав за нього 11 млн. Американець відзначився сімома голами й сімома асистами в 78-ми матчах (всі турніри) за "б'янконері", з якими він виграв Кубок Італії-2023/24.

Представляючи вищезгаданий Лілль, а також ПСЖ раніше, Веа взяв участь у 100 поєдинках чемпіонату й Кубка Франції, записавши на свій рахунок сім результативних ударів і стільки ж гольових передач.

За збірну США фланговий нападник провів 44 матчі, в яких відзначився сімома голами й п'ятьма асистами.