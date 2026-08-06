Франція

Парижани хочуть отримати за французького вінгера понад 150 мільйонів євро, хоча сам гравець уже погодив умови контракту з мерсисайдцями.

Переговори між Ліверпулем і ПСЖ щодо трансферу Бредлі Баркола тривають, однак перша пропозиція англійського клубу була відхилена. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією французького видання, Ліверпуль усно запропонував за 23-річного вінгера близько 100 мільйонів євро, але ПСЖ не погодився на такі умови. Чемпіон Франції оцінює футболіста значно дорожче та розраховує отримати понад 150 мільйонів євро, включно з можливими бонусами.

Попри суттєву різницю в оцінці гравця, переговори між клубами продовжуються. У Ліверпулі наразі не готові задовольнити фінансові вимоги парижан, однак усі сторони вважають, що до завершення літнього трансферного вікна компроміс усе ще можливий.

Повідомляється, що агент футболіста Мусса Сіссоко активно працює над пошуком рішення. Він уже неодноразово успішно завершував складні трансфери, дочікуючись вирішальної стадії переговорів наприкінці трансферного вікна.

Крім того, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі найближчим часом може провести особисті перемовини з керівництвом та власниками Додатковим фактором для діалогу є те, що обидва клуби мають спільного міноритарного інвестора — компанію Arctos.

Водночас сам Бредлі Баркола, як стверджує джерело, вже погодив особисті умови контракту з Ліверпулем і зацікавлений у переході до Прем'єр-ліги цього літа.