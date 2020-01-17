Германия

Football.ua рассказывает, чего ожидать от заключительной части чемпионата Германии.

Насколько же великолепной выдалась первая половина Бундеслиги! Не секрет, что в последние годы нейтральные болельщики привыкли к тому, что во внутреннем первенстве единолично доминирует Бавария, а вопрос о том, кто возьмет серебряную салатницу, был сугубо номинальным.

Мюнхенцы и в этом году сохраняют отличные шансы победить в чемпионате, но того уровня конкуренции, который образовался на вершине турнирной таблицы, мы уже давно не наблюдали на немецких полях. Помимо этого, хватает и других интересных вопросов, на которые мы получим ответ во второй половине сезона.

Вылетит ли Вердер?

Бременцев штормило с самого старта Бундеслиги, и столь обнадеживающая команда перед началом чемпионата стала настоящим разочарованием по итогам первой половины сезона. Под конец 2019 года бременцы и вовсе посыпались, умудрившись встретить новый год в зоне вылета, проиграв четыре последних матча кряду, в том числе прямым конкурентам в борьбе за выживание — Кельну и Падерборну. Конечно, вина "зеленых" в столь печальных результатах лишь частичная.

Как только сезон стартовал, в стане Вердера началась эпидемия травм. По большому счету, на пальцах одной руки можно пересчитать игроков основы или ближайшей замены, которые не побывали в лазарете в течение текущего розыгрыша. Особо страдала линия обороны — в бой пускали игроков, которые даже и близко не были приближенными к первой команде. Как результат, бременцы пропустили 41 гол за первые 17 матчей — худший результат среди всех коллективов.

Так какова же судьба Вердера ждет по итогу? "Зеленым" прогнозировали борьбу за еврокубки, теперь же вполне серьезно стоит вопрос, удастся ли команде выйти из этого кризиса. К слову, в XXI веке Вердер во вторую Бундеслигу не вылетал. Многое будет зависеть и от формы конкурентов, и от того, закончится ли наконец у Бремена жуткая полоса травм.

Станет ли Холанд ключевым элементом в механизме Боруссии Д?

Дортмунды провели великолепную трансферную кампанию в летнее межсезонье. Помимо обороны, невероятное усиление получила атакующая линия — к имеющимся Марко Ройсу и Джейдону Санчо добавились Торган Азар и Юлиан Брандт, которые были лидерами в своих предыдущих командах. Тем не менее, первая половина сезона пролила свет на одну из проблем "шмелей" — центральный форвард. Пако Алькасер откровенно потерял свою форму, и в центре атаки играли и Ройс, и Брандт, и даже Гетце.

Другое дело Эрлинг Холанд. Молодой норвежец взбудоражил всю футбольную общественность, забив 28 голов во всех турнирах, в том числе восемь в рамках Лиги чемпионов. За нападающим выстроилась настоящая очередь, а такие клубы, как Манчестер Юнайтед и Лейпциг подтверждали, что ведут переговоры с игроком, но дортмундцы, что стало для многих несколько неожиданностью, сумели перехватить Холанда.

Боруссия находится в зоне Лиги чемпионов, и семь очков отделяет коллектив Фавра от первого места. Предположим, что Дортмунд еще навяжет серьезную борьбу первым трем командам. Какую же роль сыграет в этом Холанд? Сумеет ли норвежец закрыть проблемную позицию и стать одним из лидеров "шмелей" в столь молодом возрасте? Как бы там ни было, наблюдать за одним из самых востребованных футболистов Европы будет интересно.

Удержится Ханси Флик на посту тренера Баварии?

Для мюнхенцев текущий сезон остается довольно неоднозначным. "Красные" завершили год на третьем месте, отставая от лидера на четыре пункта. Не самые худшие результаты, но этому поедшествовали не самые положительные события, которые шли по пятам за командой в течение всей первой половины. После 10-го тура клуб покинул Нико Ковач, а лазарет баварцев то и дело пополнялся все новыми игроками. Команда очень много пропускает, и лишь отличная атака держит Баварию на верхних позициях.

В статусе исполняющего обязанности главного тренера работать с мюнхенцами начал Ханс-Дитер Флик. У руля "красных" специалист провел семь матчей в Бундеслиге, пять из который выиграл и два проиграл, а также без проблем оформил выход баварцев в следующий этап Лиги чемпионов. Как результат, руководство объявило, что Флик будет руководить командой как минимум до конца сезона.

Сможет ли не столь опытный наставник добыть для Баварии очередное чемпионство? Вероятно, что если подобная задача будет выполнена, у нас есть все шансы увидеть менеджера во главе "красных" и в следующем сезоне. Если нет, то лишь условная победа в Лиге чемпионов могла бы сохранить работу Флика. Бавария в текущем сезоне сражается в условиях жесткой конкуренции, и как сумеет проявить себя новый наставник — вопрос открытый.

Кто окажется лишним в борьбе за Лигу чемпионов?

Одна из главных прелестей чемпионата Германии в текущем сезоне — это то, что даже самому смело прогнозисту сложно сказать, как же будет выглядеть первая четверка на финише турнира. Конечно, есть очевидные фавориты, но первая половина Бундеслиги продемонстрировала нам, что все может перевернуться с ног на голову за два-три тура.

Глядя в сегодняшнюю турнирную таблицу, мы, помимо лидирующих Лейпцига, Баварии и Боруссии М, видим еще пять команд реально претендуют на место в зоне Лиги чемпионов. Дортмунд может как бороться за чемпионство, так и вовсе опуститься в середину таблицы — "шмелям" все еще предстоит обрести стабильность. Невероятный прогресс демонстрирует Шальке, старается не отставать от лидеров Байер. Хоффенхайм и Фрайбург? Почему бы и нет. "Деревенские" продолжают перестраивать команду, а "грифы" лишь под занавес прошлого года покинули зону еврокубков.

Имеем надежды, что борьба на вершине будет идти до конца. И не стоит говорить, что первая тройка лидеров обеспечила себе Лигу чемпионов — легко представить, что Гладбах и Лейпциг могут утратить форму, а Бавария вновь попадет в кризисный период, ведь работа Флика с "красными" все такой же интригующий вопрос.

Кто же станет чемпионом Германии?

Напомним, на экваторе сезона Бунделиги на первом месте завершил Лейпциг, опередив незадолго до конца года Боруссию М. Пожалуй, именно "быков" и можно назвать главными претендентами на серебряную салатницу по итогам текущего сезона, потому что пока Гладбах стабильно теряет очки в выездных матчах, а Бавария перестраивается под нового менеджера и освобождает лазарет, Лейпциг заметно быстро обрел стабильность при Наггельсмане.

Тем не менее, поздравлять Лейпциг с первым в их десятилетней истории чемпионством слишком рано. Не стоит забывать, что "быки" на самом старте первенства забрались на вершину, но череда неудач и вовсе выбила команду из зоны Лиги чемпионов на какое-то время. Не далеко ушел и Гладбах, перехватив лидерство, а затем начав терять очки против не самых сильных оппонентов. Бавария, при нынешних раскладах, остается командой-загадкой.

Тут-то не стоит забывать про Боруссию Д — клуб укрепил ряды сильным форвардом, летние новички окончательно адаптировались, а команда, возможно, наконец наберет крейсерский ход. И за Шальке также можно понаблюдать, ведь если бы не осечки против условного Кельна или Фортуны дома, то "кобальтовые" были бы как минимум вторыми.