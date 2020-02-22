Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать третьего тура немецкой Бундеслиги между гельзенкирхенским Шальке и РБ Лейпциг.

После оглашения стартовых составов на один из самых интересных поединков тура немецкой Бундеслиги, можно смело утверждать, что главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн посмотрел игру соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов, которая завершилась ранее этим днем. Выводы после поражения подопечных Жозе Моуриньо были сделаны соответствующие — РБ Лейпциг предстанет в игре против Шальке лишь с одной "технической" заменой: Упамекано перебрал желтых, поэтому пропускал матч еврокубков.

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маккенни, Маскарель — Матондо, Сердар, Арит — Раман.

Запасные: Лангер, Миранда, Грегорич, Кутуджу, Буджеллаб, Бургшталлер, Тодибо, Шепф, Беккер.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле, Забитцер, Лаймер, Анхелиньо — Вернер, Нкунку — Шик.

Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо, Ампаду.



Матч Шальке — РБ Лейпциг начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.