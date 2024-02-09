Німеччина

З таким Баєром, не факт, що будуть.

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн розповів, чого саме йому не вистачає у футбольній кар'єрі. Слова англійця наводить BBC.

"Я ясно дав зрозуміти, що хочу вигравати командні трофеї, і це одна з тих речей, яких мені поки що не вистачає.

Як і завжди, я намагатимусь продовжувати робити все можливе для команди і сподіватися, що в суботу (гра проти лідера Бундесліги Баєра ) для нас все складеться добре", — сказав 30-річний форвард.

Цього сезону, Гаррі Кейн відіграв за Баварію 27 матчів, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.