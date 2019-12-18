Италия

Ванда Нара рассказала, почему Мауро Икарди отказал Ювентусу и перешел в ПСЖ.

Минувшим летом Мауро Икарди связывали с Ювентусом, однако в конечном итоге аргентинец перешел на правах аренды в ПСЖ.

Ванда Нара, жена и агент Икарди, призналась, что ее муж никогда не будет игроком туринского клуба из-за уважения к Интеру.

"Мауро не перейдет в Ювентус. Он счастлив в ПСЖ, где забил несколько невероятных голов. Меня интересует только то, чтобы он был счастлив", - приводит слова Ванды Football Italia, ссылаясь на Rete 4.

"Икарди является частью одного из лучших клубов в мире, и выбор в пользу Парижа был сделан, чтобы не предать Интер".

"Я не знаю, кто выгнал его из Интера, но в итоге это был хороший ход для всех, и теперь он в лучшей и более сильной команде. Мауро не мог отказаться, и это также хорошо сработало для Интера", — добавила агент Икарди.

В текущем сезоне Мауро Икарди сыграл за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует выкупить контракт аргентинца у Интера за 65 млн евро.