Италия

Итальянский специалист рассказал, почему порой предоставляет своим игрокам свободу действий на футбольном поле.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри известен тем, что он нередко разрешал своим подопечным демонстрировать на поле креатив. Итальянец давал звездным футболистам свободу действий, потому что он считает, что только там можно добиться от них лучшей игры.

"Когда мяч попадает к Роналду, Дибале, Роналдиньо, Зеедорфу или Пирло, то я должен был поставить других игроков в положение, чтобы при любой возможности они отдавали пас выше перечисленным. Когда у тех ребят есть один шанс, они примут лучшее решение".

"В Италии есть тактика, схемы — все они бессмыслица. Футбол — это искусство, а художники — игроки мирового уровня".

"Вам не нужно ничему учить их, ведь вы просто восхищаетесь ими. Все, что вам нужно сделать, это привести их в лучшие кондиции".

"Мне нравится, когда я вижу, как отличный игрок делает что-то потрясающее. На скамейке я зритель, наблюдающий за шоу, которое кто-то ставит, и этот кто-то — футболист", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что в текущий момент Массимилиано Аллегри находится в статусе безработного. Ранее итальянец заявил, что учит английский перед своим возвращением к тренерской деятельности в июне 2020 года.