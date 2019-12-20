Италия

Переход итальянца в Вулверхэмптон минувшим летом пока не оправдывает своих ожиданий.

Нападающий Патрик Кутроне может вернуться в итальянскую Серию А спустя всего шесть месяцев после перехода в Вулверхэмптон. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, в услугах 21-летнего итальянца заинтересована Фиорентина. Руководство "фиалок" уже связалось с Вулверхэмптоном, чтобы оценить возможность заключения сделки по Кутроне.

Дебютный сезон Патрика в АПЛ складывается крайне неудачно. В текущей кампании футболист провел 11 матчей в английском первенстве, в которых он смог лишь дважды отличиться взятием ворот.

Напомним, что Кутроне перешел в стан "волков" прошлым летом из Милана. За его трансфер английский клуб заплатил 18 миллионов евро, не учитывая различные бонусы.

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