Нападающий Челси с большой долей вероятности покинет свой текущий клуб.
Оливье Жиру, Getty Images
20 декабря 2019, 22:45
Форвард лондонского Челси Оливье Жиру рассматривает варианты продолжения своей карьеры, поскольку в команде Фрэнка Лампарда практически лишился регулярной игровой практики.
Как сообщает Goal.com, Бордо заинтересован в услугах 33-летнего нападающего и хотел бы вернуть его в Лигу 1, однако главной проблемой французского клуба в этом вопросе является Интер.
"Нерадзурри" также проявляют интерес к Жиру и надеются осуществить трансфер этой зимой. Француз также предпочитает вариант с Интером, поскольку хочет снова поработать с Антонио Конте.
В текущем сезоне Жиру провел 7 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико попытается перехватить Жиру у Интера.