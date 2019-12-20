Италия

Нападающий Челси с большой долей вероятности покинет свой текущий клуб.

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру рассматривает варианты продолжения своей карьеры, поскольку в команде Фрэнка Лампарда практически лишился регулярной игровой практики.

Как сообщает Goal.com, Бордо заинтересован в услугах 33-летнего нападающего и хотел бы вернуть его в Лигу 1, однако главной проблемой французского клуба в этом вопросе является Интер.

"Нерадзурри" также проявляют интерес к Жиру и надеются осуществить трансфер этой зимой. Француз также предпочитает вариант с Интером, поскольку хочет снова поработать с Антонио Конте.

В текущем сезоне Жиру провел 7 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико попытается перехватить Жиру у Интера.